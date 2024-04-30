Белый дом ускорил введение эмбарго на импорт урана из РФ 30.04.2024, 11:38

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Пока что закон застопорился в Сенате США.

Администрация президента США Джо Байдена начала работать над эмбарго на поставки обогащенного урана из России. Это произошло после того, как соответствующий законопроект «застопорился» в Сенате, рассказали Bloomberg знакомые с вопросом источники.

По их словам, на данный момент переговоры о запрете импорта ведут чиновники из Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других ведомств. Однако окончательное решение пока не принято.

При этом чиновники из Белого дома и представители атомной промышленности все еще хотят, чтобы запрет был введен с помощью законопроекта, который должен одобрить Сенат. В этом случае его будет сложнее отменить, объясняют источники.

Законопроект о запрете на импорт российского урана Палата представителей одобрила еще в декабре 2023 года. Затем он поступил в Сенат, но там не удалось его принять в ускоренном режиме из-за процедурных правил. После этого Сенат ушел на зимние каникулы и инициатива зависла.