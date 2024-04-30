В Минске перенесли сроки строительства новых станций метро 30.04.2024, 11:41

Придется подождать.

Строительство второго участка Зеленолужской линии метро в Минске начнется в конце 2024 года, заявил генеральный директор «Минскстроя» Александр Терехов. К июлю этого же года планируется завершить строительно-монтажные работы на станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», после чего начнутся пусконаладочные работы при условии высокой степени готовности объектов, сообщает агенство «Минск-Новости».

Новые станции, такие как «Парк Дружбы народов», «Комаровская», «Переспа» и «Профсоюзная», будут возведены только после завершения уже строящихся объектов. Подготовка к новому этапу продолжается, и ожидается, что комплекс «Алеся» начнет прокладывать новые тоннели к концу текущего года.

В начале года в «Минскметрострое» упоминались иные сроки, и планировали начать основной этап строительства в мае.