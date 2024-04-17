Российской экономике предсказали кризис в 2025 году 1 17.04.2024, 18:23

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Экономика все сильнее перегревается.

Пока власти радуются росту экономики, эксперты бьют тревогу: объективных оснований для бума нет, экономика все сильнее перегревается, что может грозить спадом уже в следующем году, пишет The Moscow Times.

Начали за здравие

После восстановительного роста, когда в прошлом году российская экономика выросла на 3,6%, большинство экспертов ожидали в этом году замедления. Например, Центробанк прогнозировал рост ВВП на 1–2%, а опрошенные им в марте аналитики — 1,8% (в феврале было 1,6%).

Начало года, однако, оказалось гораздо лучше, чем ожидалось. В I квартале российская экономика продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 г., пишут аналитики ЦБ (это не официальная его позиция), называя главными источниками роста потребительский и государственный спрос. «Сильная, незамедляющаяся динамика потребительской активности была одним из главных сюрпризов в начале года», — признали руководители ЦБ, обсуждая в марте ключевую ставку. Эта активность стала одним из главных факторов продолжения быстрого роста, заставляя экспертов пересматривать прогнозы.

Аналитики MMI недавно дополнительно повысили прогноз роста ВВП в 2024 г. с 1,6% до 2% после мартовского повышения с 1,2%. Многие прогнозы превышают 3%. Например, МВФ улучшил оценку на этот год с 2,6% до 3,2%. «По итогам года (если не случится острых негативных шоков) экономический рост оценивается сейчас в 3–3,2%, при инфляции в 4,6–5%», — пишет руководитель ЦМАКП Дмитрий Белоусов. После столь уверенного начала года Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП в 2024 г. с нынешних 2,3%. Центробанк представит обновленный прогноз 26 апреля, и эксперты уверены, что оценка роста в этом году будет повышена, вопрос — насколько. Экономист Дмитрий Полевой допускает, что до 2–3%, а аналитики «Твердых цифр» считают наиболее вероятным 2,5–3,5%.

За время войны экономика выросла за счет нескольких факторов, перечисляют аналитики ЦБ: повышенные расходы бюджета; часть спроса домохозяйств, как в острый ковидный период, оказалась «заперта» внутри страны (подскочил спрос на услуги внутреннего туризма и общепита, товары длительного пользования и жилье); санкции и уход западных компаний увеличили спрос на товары и услуги промежуточного и инвестиционного назначения (это к тому же способствовало росту инвестиций). «Вероятно, действие данных факторов носит долгосрочный характер. Тем самым возросший уровень внутреннего спроса сохранится», — полагают аналитики регулятора.

Но поддерживать дальнейший рост экономики этим факторам становится все сложнее, отмечают они. Например, возможности наращивать расходы бюджета ограничены. Поэтому в дальнейшем, по мнению аналитиков ЦБ, вероятно замедление темпов роста до более устойчивых уровней.

Однако пока ничего подобного не происходит. Деловая активность продолжает расти, а оптимизм компаний по-прежнему зашкаливает, показал апрельский опрос Центробанка. Его индикатор бизнес-климата (ИБК) сохранился вблизи максимумов за 12 лет, констатирует ЦБ. Текущие оценки бизнес-климата и ожидания компаний чуть снизились, но ожидания предприятий по выпуску остались максимально позитивными с 2014 г., а текущие оценки по производству продолжили рост и в апреле заметно превысили средний уровень как 2023 г., так и I квартала, отмечает ЦБ. По-прежнему «горячо», хорошо лишь, что не «жарче», комментирует Полевой.

Может не поздоровиться

Если повышенные прогнозы роста в районе 3% в 2024 г. сбудутся, это еще больше усилит перегрев экономики и угрожает в дальнейшем резким торможением, если не спадом. Тогда разрыв выпуска (отклонение фактического от потенциального, т. е. максимально возможного при эффективном использовании мощностей. — ТМТ) не закроется к 2026 г. без рецессии в 2025 г., предупреждают аналитики «Твердых цифр». «Риски перегрева растут», — констатирует Полевой.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сравнивала это с марафоном: важно правильно распределить силы на всю дистанцию. «Слишком быстро растущий спрос заставляет экономику бежать за ним все быстрее, и какое-то время она может делать это на пределе возможностей. Но ценой будет зашкаливающий пульс, иначе говоря, ускорение инфляции, а затем — вполне вероятно, замедление или даже остановка роста экономики, когда ее силы будут исчерпаны», — объясняла она.

Именно этого опасаются аналитики. Фактически, прогноз роста выше 3% в этом году предполагает, что динамика ВВП не замедлится, посчитал Полевой, но такой рост не может быть устойчивым. Из 3,6% прошлогоднего роста ВВП рост занятости обеспечил 1,4 п. п., рост производительности труда (ВВП на одного занятого) — оставшиеся 2,2 п. п., в обоих случаях темпы роста близки к максимальным за 10–15 лет, благодаря чему реальный ВВП на одного занятого к концу 2023 г. был лишь на 0,3% ниже исторического рекорда, отмечает Полевой. Это, по его мнению, может указывать на то, что экономика восстановила потенциал и будущая динамика будет определяться оставшимися возможностями по наращиванию занятости и производительности. Но их почти нет. Экономика фактически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы, говорила Набиуллина.

Избыток рабочей силы к началу года обнулился, и за счет вовлечения новых работников рост занятости в 2024 г. вряд ли превысит 0,3–0,5%, рассуждает Полевой. Производительность труда с 2015 г. росла стабильно на 1,2–1,7% в год с некоторым замедлением в 2022–2023 гг. (вероятно, из-за санкций), напоминает он, поэтому сбалансированным в 2024 г. может быть рост ВВП не более 1,7–2,2%. Больший рост потребует заметного роста производительности (могут сказаться инвестиции последних двух лет), продолжает Полевой, сомневаясь, что этого хватит для ускорения с 1,5–2% до 2,5–3%. Аналитики Райффайзенбанка уверены, что не хватит: «Дальнейший ускоренный рост возможен за счет оптимизации текущих процессов, их автоматизации, которая требует инвестиций и времени. В условиях достаточно оптимистичных ожиданий предприятий инерционный процесс наращивания производительности еще продолжается, но уже близок к затуханию».

Тогда результатом быстрого роста станет усиление перегрева экономики — спрос будет еще сильнее опережать ее возможности. Перегрев всегда ведет к росту инфляции и импорта (отсюда давление на курс), напоминает Полевой. Величина этого перегрева прямо не наблюдаема и обычно оценивается сложными методами. Разрыв выпуска может составлять 3% ВВП в I квартале, оценивает экономист Bloomberg Economics по России и СНГ Александр Исаков. Грубые прикидки Полевого дают 1,5–2,5% в IV квартале.

Белоусов из ЦМАКП и другие близкие к властям экономисты называют рост на 3–3,5% в год «вопросом выживания», но независимые эксперты полагают, что экономика все же замедлится и не разогреется до опасной температуры.

Аналитики MMI полагают, что высокие темпы экономического роста сохранятся, но в то же время продолжают ждать замедления начиная с ll квартала. Первый квартал, скорее всего, окажется исключением, считают аналитики Райффайзенбанка. Они ждут плавного замедления экономики в 2024 г., а ускорение роста ВВП в начале 2024 г. считают временным отклонением от этого тренда и сохраняют прогноз роста ВВП в 2024 г. на 1,5%. Не меняет прогноз «чуть выше 2%» и Полевой. «Экономика, конечно, может удивить, но, учитывая вышесказанное, спешить с пересмотром в сторону 3%+ не стану», — заключает он.