Регионы России массово отказываются праздновать 9 мая 6 18.04.2024, 11:54

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В чем причина?

Белгородская, Брянская, Курская, Рязанская, Псковская области РФ, а также Севастополь во временно оккупированном Крыму снова отказались от праздничных парадов и салютов на 9 мая. Об этом пишет российское издание Mash.

Как предполагается, скопление военной техники и военнослужащих в российских городах может спровоцировать атаки украинских БПЛА.

Традиционную акцию «Бессмертный полк» анонсировали в онлайн-формате. Решили не рисковать и поучаствовать через интернет также Коми, Чита, Забайкальский край и Нижегородская область. В то же время, как отмечают журналисты, во многих городах пока «думают», стоит ли организовывать массовые мероприятия в этот день.

В 2023 году от «живого» празднования 9 мая отказались 23 города из приграничных с Украиной регионов, АР Крым. От проведения мероприятий также отказывались власти Тюмени.

В то же время во время недавней репетиции парада на 9 мая в российском Екатеринбурге засветилась система залпового огня БМ-14ММ на шасси ЗиЛ-131, которая является «специфическим» раритетом.