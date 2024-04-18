Политолог: Лукашенко расписался в собственной бездарности 3 18.04.2024, 15:37

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Фото: Getty Images

Диктатор не справился даже с сельским хозяйством.

Лукашенко во время последнего совещания распекал чиновников-аграриев. Он пообещал «репрессии против мэров». Стоит ли градоначальникам волноваться?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом:

— Система пожирает себя, как это было и в предыдущие годы. Если Лукашенко говорит о репрессиях, у него есть основания, чтобы кого-то вновь арестовать.

Нужно понимать, что абсолютное большинство районов Беларуси — аграрного характера. Главные задачи всех так называемых градоначальников — надои, урожайность зерновых, картошка и так далее. Они не занимаются реальным развитием, а сельским хозяйством.

Это катастрофа для Беларуси, так как вопрос обеспечения продовольствием был глобально решен в Европе (в том числе — и Беларуси) после Второй мировой войны. За 30 лет Лукашенко не создал систему, которая бы функционировала либо без его участия, либо без участия руководителя высокого ранга. Это говорит о том, что она неэффективна.

Вот он собрал несколько сотен чиновников. Они сидели четыре часа, получили за это зарплату, а реально ничего не сделали. Лукашенко мог бы отправить им свое выступление по электронной почте, чтоб изучили.

Это было абсолютно декоративное совещание, ни о чем. Более того, если мы посмотрим на показатель сельского хозяйства в Беларуси, взяв данные за несколько лет назад, то в него вложены десятки миллиардов долларов, которые невозвратны. Лукашенко ничего нового не создал, не появилось никакого нового технологического уклада в сельском хозяйстве.

Та же самая история связана с техникой. Многие страны давно перешли на беспилотную технику, а Беларусь даже эти технологии не может освоить. Хотя, казалось бы, такие средства вкладываются, то можно было бы освоить.

В Беларуси существует крепостное право, когда нельзя уволиться с сельхозпредприятия. Молодежь не хочет работать в агрокомплексах, потому что люди не видят перспектив.

Лукашенко расписался в собственной бездарности. Он 30 лет «занимался» сельским хозяйством, а оно неспособно конкурировать на мировых рынках. Если мы посмотрим, например, по сбору зерна, то Литва, которая меньше Беларуси, собирает его больше.

— Как вы оцениваете, теряет ли Лукашенко управление над процессами в стране? Насколько его серьезно воспринимает собственная номенклатура?

— Его номенклатура — это люди, которые часто даже подражают Лукашенко в стиле, прическе. Они по-другому и не могут себя вести. Это назначенцы, зависящие от него.

Знаете, надо еще иметь «особый дар», чтобы четыре часа сидеть на одном месте, слушая такого человека. Какая-то особая порода людей, которые были выведены при лукашизме.

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