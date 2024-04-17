Лукашенко анонсировал «жесточайшие репрессии» против «мэров» 17.04.2024, 4:44

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Диктатор ополчился на руководителей Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

Александр Лукашенко заявил, что «губернаторов» трех регионов могут ждать «жесточайшие репрессии», если в сельском хозяйстве не будет результатов.

Как пишет БелТА, он обратился к руководителям Витебской, Могилевской и Гомельской областей Александру Субботину, Анатолию Исаченко и Ивану Крупко: «Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году — ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет».

Отвечая на предложения со стороны руководителя Витебской области, Лукашенко заявил: «Если мне в течение недели государственный контроль доложит, что у вас энергонасыщенные трактора стоят под забором или работают на износ, вы не то что не получите ни одного трактора… Еще открыто вам скажу, как бы непопулярно: вы все сядете. Вот и все».