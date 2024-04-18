Главная мечта 18.04.2024, 17:59

Ваша помощь важна как никогда раньше.

Дорогие друзья! Более 25 лет сайт «Хартия’97» рассказывает правду о событиях в Беларуси и мире. Все это время мы создавали уникальное сообщество людей, объединенных одной мечтой — жить в свободной и демократической стране.

Именно эта мечта выводила белорусов на улицы, давала надежду на перемены даже в самые сложные времена и продолжает вдохновлять на борьбу.

Сегодня мы просим вас помочь нам продолжать свою работу. В Беларуси наш сайт мог найти рекламодателей, но свободного медиарынка в нашей стране не существует, а мы из-за принципиальной позиции вынуждены работать из-за границы. Тема Беларуси на Западе отошла на второй план. Финансовая помощь для независимых белорусских медиа критически сокращается. В этой ситуации мы рассчитываем на вас, наших читателей.

Поддержать сайт «Хартия’97» можно через площадку Patreon. Почему мы предлагаем именно этот инструмент? Он поможет нам решить самую важную проблему — отсутствие регулярной поддержки. Работа с европейскими донорами предполагает кратковременную помощь, выделяемую под определенные проекты.

Ежемесячная поддержка с вашей стороны сделает работу сайта стабильной, позволив нашей команде сделать шаг вперед. Шаг к нашей общей мечте.

Как работает Patreon?

Это современная площадка, через которую авторы и СМИ могут собирать пожертвования.

На сервисе Patreon вы можете оформить подписку на «Хартию’97», выбрав сумму, которой вы хотите нас поддержать.

Cистема предложит вам или создать аккаунт, придумав пароль, или авторизоваться через почту либо социальные сети. Затем вы делаете перевод.

Первый раз платеж списывается в день, когда вы оформляете подписку. Затем сумма, которую вы выбрали, будет списываться ежемесячно.

Важный момент: платеж идет напрямую платформе, а в платежных сервисах не отображается, кого вы решили поддержать, что делает поддержку через Patreon самым безопасным способом помочь нам.

В своем кабинете на Patreon вы сможете в любой момент изменить сумму поддержки или отписаться от нас.

Напомним, что у вас есть возможность поддержать нас через PayPal и пожертвованиями на счет фонда «Хартия’97».

Нам очень нужна ваша помощь. Нам важен каждый патрон!

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