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«Путин будет вынужден открывать второй фронт»

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  • 19.04.2024, 8:49
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«Путин будет вынужден открывать второй фронт»

Бойцы РДК готовят «сюрприз» для Кремля.

В марте бойцы «Русского Добровольческого Корпуса» уже третий раз вошли в Белгородскую область через российско-украинскую границу. В этот раз у них было с собой больше техники, поэтому удалось атаковать сразу по нескольким направлениям.

Военные на YouTube-канале «Ukrainian Witness» назвали ключевую цель таких рейдов.

По словам бойца с позывным «Могила», было принято решение вновь пробраться в российские регионы, чтобы сделать рейд еще более масштабным. У таких «вылазок» есть главная цель, о которой в интервью он рассказал подробнее.

«На этот раз мы действовали масштабнее, атаковали с нескольких сторон, используя собственную бронетехнику и большее количество штурмовиков. Целью наших рейдов, как тогда, так и сейчас, остается открытие второго фронта: чтобы Путин начал перебрасывать войска с тех направлений, где нам трудно», — заявил «Могила».

Такая тактика уже принесла определенный результат, ведь за Белгородом стоит около 30 единиц тяжелой техники россиян и еще около 4 тысяч человек личного состава. Как говорит боец РДК, их туда могли перебросить с оккупированной части Луганской области.

Добровольцы вспоминают, что бойцы ВС РФ начали запускать управляемые авиабомбы и били артиллерией. При этом они совершенно не обращали внимания на тот факт, что уничтожают свои же населенные пункты.

По словам бойца с позывным «Могила», несмотря на главную цель в виде второго фронта на территории России, они готовят сюрприз для противника.

«Мы накопим силы и устроим им такое, что Путин будет вынужден открывать второй фронт: в Калининграде, Курской области, Приднестровье», — подытожил доброволец.

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