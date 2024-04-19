Мгновенная карма2
- Телеграм-канал «Ойда заберите гойду»
- 19.04.2024, 9:01
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Ту-22М3 разбился сразу после выполнения «боевого задания».
А это мгновенная карма.
Стратегический ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3 разбился после выполнения боевого задания.
Падение произошло в безлюдном районе Ставропольского края.
Минобороны России подтвердило потерю борта. Предварительно, «самолет упал из-за технической неисправности».
Летчикам удалось катапультироваться, трех членов экипажа нашли и эвакуировали, еще одного ищут.
Ту-22М — один из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен «холодной войны». Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик способен нести и ядерное оружие.
Телеграм-канал «Ойда заберите гойду»