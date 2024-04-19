Мгновенная карма 2 Телеграм-канал «Ойда заберите гойду»

19.04.2024, 9:01

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Ту-22М3 разбился сразу после выполнения «боевого задания».

А это мгновенная карма.

Стратегический ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3 разбился после выполнения боевого задания.

Падение произошло в безлюдном районе Ставропольского края.

Минобороны России подтвердило потерю борта. Предварительно, «самолет упал из-за технической неисправности».

Летчикам удалось катапультироваться, трех членов экипажа нашли и эвакуировали, еще одного ищут.

Ту-22М — один из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен «холодной войны». Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик способен нести и ядерное оружие.

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