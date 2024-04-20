На военной базе в Ираке прогремел мощный взрыв 20.04.2024, 8:05

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Около полуночи был нанесен авиаудар.

На юге от столицы Ирака Багдада прогремел мощный взрыв на военной базе, которая используется Силами народной мобилизации (PMF) Ирака. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

Мощный взрыв произошел поздно вечером в пятницу, 19 апреля.

«Оба источника в силовых структурах сказали, что взрыв произошел в результате неизвестного авиаудара, который был нанесен около полуночи в пятницу», — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что оба источника убеждают — удары не привели к жертвам, но нанесли материальный ущерб.

Как пишет Reuters, удары были направлены на штаб-квартиру PMF на военной базе Калсо вблизи города Искандария, примерно в 50 км к югу от Багдада.

PMF имеет связи с Ираном?

PMF начинали свою деятельность как группировка вооруженных фракций, многие из которых были близки к Ирану, но впоследствии власти Ирака признали его официальной силой безопасности своего государства.

Группировки, входившие в состав PMF, участвовали в многомесячных ракетных и беспилотных атаках на американские силы в Ираке на фоне израильской кампании в Газе, но прекратили это делать в феврале 2024 года.