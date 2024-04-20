Насколько число увольнений в медицине превышает количество трудоустройств 1 20.04.2024, 17:56

3,048

Цифра дня.

Врачи и медсестеры увольняются еще активнее, пишет издание «Белорусы и рынок». И объясняет причины.

Из-за дефицита кадров белорусским работодателям приходится значительно наращивать зарплаты: за январь-февраль они подскочили на 13% в реальном выражении к тому же периоду прошлого года. Это помогло сдержать вымывание трудовых ресурсов из экономики.

Так, за два первых месяца 2024-го предприятия страны уволили более 86 тысяч работников, тогда как наняли 84 тысяч новых. То есть на чистой основе экономика потеряла около 2 тысяч трудящихся. Для сравнения: год назад за аналогичный период времени чистые потери достигали 7,6 тысяч человек.

Однако не все отрасли смогли провести эффективную удерживающую кадры политику. В здравоохранении, например, проблемы лишь усугубились.

По данным Белстата, за январь-февраль 2024-го в сфере здравоохранения было уволено 5,4 тысяч человек.

На 28% увольнения превысили наем новых сотрудников, при этом за 2 месяца прошлого года разрыв равнялся только 8%.

В 2024-м сфера здравоохранения не смогла продолжать участие в зарплатной гонке, которую мы наблюдаем в белорусской экономике. Ей удалось нарастить реальную зарплату врачам лишь на 8%, медсестрам — на 7,4%. Это довольно низкие показатели на фоне других видов деятельности.

читайте также

«Почему тогда не говорится о том, что происходит в районах, куда отправляют на отработку молодых врачей в принципе без опыта, где ты и главврач, и хирург?»

Стоит отметить, что в 2023-м врачам значительно поднимали зарплаты — в реальном выражении они прибавили 20% за год. Видимо, возможности дальнейшего наращивания исчерпались. Сейчас средняя зарплата врача составляет 3 тысячи рублей.

А вот заработки медсестер в 2023-м росли медленнее, чем в среднем по экономике. И в первые месяцы 2024-го темпы лишь снизились: сейчас средний медперсонал зарабатывает 1,7 тыс. рублей.

В общереспубликанском банке вакансий службы занятости открыто:

более 4,7 тысяч вакансий для врачей

более 4 тысяч — медицинских сестер

800 — фельдшеров

400 — помощников врачей.

В целом потребность в медиках превышает 10 тысяч человек.