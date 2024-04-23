В Мариуполе вспыхнул пожар в результате загадочного «прилета»2
- 23.04.2024, 8:14
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Горят казармы российских оккупантов.
Вечером в понедельник, 22 апреля, в левобережных районах Мариуполя вспыхнул масштабный пожар. Перед этим в городе был зафиксирован прилет по казармам захватчиков, однако россияне утверждают, что горит камыш.
Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко.
«Мариуполь. Странные чудеса. НеГром и сразу вдруг что-то загорелось. Под ливнем с градом. Воспламенилось. Оккупант говорит «не прилет», но ну вы поняли. Внезапный пожар под дождем от грома», - написал он.
Андрющенко сообщил, что весь Мариуполь наблюдает пожар на левобережье.
«Гром, ага. Гром. Ну-ну. Утром будем знать, что там небавовнило», - добавил он.
Впоследствии Андрющенко написал, что оккупанты сообщили о «пожаре камыша».
«Ничего лучше версии «горит камыш» не придумали. При том что в городе пожара ни камыша, ни реки, ни лужи с лягушкой. Даже фонтана нет», - сообщил он.
Также советник мэра опубликовал мониторинговую карту, на которой указаны приблизительные районы прилетов и отметил, что там расположены казармы.