CNN: США впервые передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS 3 24.04.2024, 7:56

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Стало известно, когда они будут отправлены.

США могут впервые передать Украине ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии 300 километров. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, ожидается, что общая сумма нового пакета военной помощи от США составит около 61 млрд долларов. Передача произойдет после того, как Сенат принял новый законопроект о финансировании военной помощи, а затем его подпишет президент Джо Байден.

Издание пишет, что о дальнобойных ракетах Украина просила США как публично, так и в частном порядке.

Как рассказал сенатор Марк Уорнер, председатель комитета по разведке, он надеется, что ракеты ATACMS будут отправлены в Украину к концу следующей недели.

«Это должно было произойти шесть месяцев назад. Следующее лучшее время — прямо сейчас», — сказал он.

Сообщается, что в пакет также должны войти ракеты для систем ПВО, артиллерийские боеприпасы, боевые машины Bradley и прочее.

По словам журналистов, военная помощь для Украины будет взята из собственных запасов США через механизм финансирования, известный как полномочия президентского сокращения (PDA).