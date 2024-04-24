Родственники не могут найти экс-супругу задержанного заместителя Шойгу 3 24.04.2024, 12:59

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Женщина исчезла.

Родственники экс-супруги задержанного за взятки замминистра обороны РФ Тимура Иванова — Светланы Захаровой — не могут связаться с ней, сообщает Baza.

Согласно неподтвержденным данным, 50-летняя женщина, известная также под фамилиями Маниович и Иванова, могла быть задержана вместе с бывшим мужем.

По данным СМИ, Захаровой принадлежит доля в фирме ООО «Частные технологии», специализирующейся на рекламных услугах. Также она вместе с отцом Тимура Иванова — Вадимом Ивановым — владеет компанией «Кристалл Девелопмент».

Эта компания занимается производством частей электронных ламп, трубок и других электронных компонентов. Ранее экс-супруга замминистра была учредителем еще двух фирм: ООО «Ваш Дом», которая занималась управлением недвижимым имуществом, и предоставлявшей потребительские займы ООО «МКК «Кредит Лайн».

Тимур Иванов, в числе 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора, за поддержку вторжения России в Украину был внесен в санкционный список США 15 марта 2022 года. Одновременно санкции против него ввела Великобритания. 6 мая 2022 года Иванов попал в санкционный список Канады, а 6 октября 2022 против чиновника ввел ограничения Евросоюз.

В декабре 2022 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о роскошной жизни Иванова и Захаровой. Согласно материалу, пара потратила более миллиона евро на отдых, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, которая должна была заниматься восстановлением оккупированного и разрушенного Мариуполя. В расследовании также говорилось, что в 2010–2018 годах супруги каждое лето снимали виллы на Лазурном берегу: только на аренду жилья в Сен-Тропе они потратили не менее 850 тысяч евро. Кроме того, сотрудники ФБК выяснили, что Тимур Иванов владеет дачами на Рублевке и в Твери.

Официально Иванов и Захарова развелись после того как замминистра попал под санкции, опасаясь, что в санкционный список включат и Светлану. Благодаря этому женщина продолжала свободно тратить деньги в странах Евросоюза. Соратники Алексея Навального обратились в Финансовую гвардию Италии с просьбой арестовать активы Иванова и членов его семьи.

Весной 2023 года центр «Досье» писал, что оккупированные Россией территории Украины стали для Иванова «настоящей золотой жилой». По сообщениям источников издания, все подрядчики Минобороны платят «откаты», при этом на строительство на оккупированных территориях выделяются средства в 3–4 раза больше, чем обычно. Источники также рассказали, что доверенным лицом и «кошельком» Иванова является бывший сенатор Александр Тер-Аванесов.