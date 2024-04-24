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СМИ: Заместителя Шойгу подозревают в госизмене

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  • 24.04.2024, 12:41
  • 4,282
СМИ: Заместителя Шойгу подозревают в госизмене

Взятка — лишь публичная часть обвинения.

Два не связанных друг с другом источника российского издания «Важные истории», близких к ФСБ, рассказали, что истинная причина ареста заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова — госизмена.

«Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал большой: все-таки замминистра обороны», — говорит один из источников.

«За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене», — говорит другой источник. 

По словам собеседников СМИ, ДВКР занимается оперативным сопровождением и текущего дела против Иванова. «Сейчас решают, что с ним делать: либо будут сажать по взятке и «добивать» на зоне, либо переквалифицировать обвинение на госизмену», — говорит источник, близкий к ФСБ.

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