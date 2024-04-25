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Соловьев занервничал из-за конфискации США российских активов

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  • 25.04.2024, 15:09
  • 2,814
Соловьев занервничал из-за конфискации США российских активов

Не дает покоя ностальгия по вилле на озере Комо?

Психологическая травма российского пропагандиста Владимира Соловьева из-за ареста его итальянских вилл на озере Комо по-прежнему не дает ему покоя, пишет nv.ua.

Об этом косвенно свидетельствует его бурная реакция на решение США пустить замороженные активы РФ на нужды Украины.

Как видно по обнародованному в соцсетях отрывку одной из его программ, Соловьев пытается разделить свой негативный опыт с россиянами, утверждая, что они тоже стали «жертвами ограбления» со стороны стран Запада.

«Они воруют наши, извините, не что-нибудь, а народные деньги. Это деньги наших налогоплательщиков. Это деньги каждого из нас. Американские п*донки своровали деньги российских налогоплательщиков», — заявил Соловьев, не уточнив при этом, что «средства граждан РФ» делали за рубежом.

Кроме того, он возмутился, почему кремлевский режим никак на это не отвечает.

«Они воры! Мы что, объявили их в розыск? Нет. А почему? Всех тех, кто проголосовал за изъятие наших активов. Почему против них не возбуждены уголовные дела? Они воры. Мало того. Почему вообще существует посольство Америки в России? А наши там что делают? Почему здесь есть немецкое посольство? Вон из страны! Эти люди нам объявили войну. Хотите воевать? Получите», — пригрозил пропагандист.

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