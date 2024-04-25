закрыть
25 апреля 2024, четверг, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» увеличит число рейсов в Туркменистан

1
  • 25.04.2024, 18:42
«Белавиа» увеличит число рейсов в Туркменистан

На три недели.

«Белавиа» добавит еще один рейс в Туркменистан, но всего на три недели. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 12 августа по 2 сентября «Белавиа» будет выполнять рейсы в Туркменистан не только по вторникам, но и по понедельникам.

Полеты по новому рейсу будут осуществляться с вылетом из Минска в 19.40 и прилетом в Туркменбаши в 01.50. Вылетать из Туркменбаши самолет будет в 02.50, а прибывать в Минск — в 05.10 по местному времени.

Билеты на сайте авиакомпании в указанные даты стартуют от 1062 рублей в одну сторону.

Напомним, для посещения Туркменистана белорусам необходимо получить туристическую визу. Для ее получения нужно приглашение, следовательно, без туроператора путешественник не обойдется.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип