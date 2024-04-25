«Белавиа» увеличит число рейсов в Туркменистан 1 25.04.2024, 18:42

На три недели.

«Белавиа» добавит еще один рейс в Туркменистан, но всего на три недели. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 12 августа по 2 сентября «Белавиа» будет выполнять рейсы в Туркменистан не только по вторникам, но и по понедельникам.

Полеты по новому рейсу будут осуществляться с вылетом из Минска в 19.40 и прилетом в Туркменбаши в 01.50. Вылетать из Туркменбаши самолет будет в 02.50, а прибывать в Минск — в 05.10 по местному времени.

Билеты на сайте авиакомпании в указанные даты стартуют от 1062 рублей в одну сторону.

Напомним, для посещения Туркменистана белорусам необходимо получить туристическую визу. Для ее получения нужно приглашение, следовательно, без туроператора путешественник не обойдется.