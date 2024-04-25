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Потерянную акустическую гитару Джона Леннона 1960-х годов продадут на аукционе

  • 25.04.2024, 19:03
Потерянную акустическую гитару Джона Леннона 1960-х годов продадут на аукционе

Оригинальный футляр тоже нашли.

Двенадцатиструнную акустическую гитару Джона Леннона, которую недавно обнаружили на чердаке дома в Великобритании, выставят на аукцион, пишет Reuters.

Предполагается, что торги Julien's Auctions пройдут в мае. Начальная цена лота пока не называется, но специалисты предполагают, что покупателю придется отдать не менее $600 тыс.

К слову, подлинность гитары уже подтверждена. Найден и оригинальный футляр австралийского производства Maton – он находился на мусорке.

Интересно, что владельцы раритетного инструмента были уверены, что он утерян. А он долгие годы пылился на чердаке.

Предполагается, что гитара попала в их руки через британского музыканта Гордона Уоллера, участника поп-дуэта 1960-х годов «Питер и Гордон». Инструмент ему подарил сам Джон Леннон. Затем Гордон передал ее своему тур-менеджеру – в его семье гитара оставалась все эти годы.

Самым дорогим инструментом, проданным с аукциона, считается гитара Леннона, украденная в 1960-х. Покупатель отдал за нее $2,41 млн.

Кстати, не так давно была найдена бас-гитара Hofner, принадлежавшая Полу Маккартни. Ее вернули хозяину спустя 51 год. Будет ли один из ливерпульской четверки продавать еще, пока неизвестно.

Солист Beatles Леннон ушел из жизни в декабре 1980 года. В музыканта выстрелил его одержимый поклонник Марк Дэвид Чепмен.

Мужчину поймали и приговорили к пожизненному заключению, но с возможностью досрочного освобождения (этого до сих пор не произошло). Его также обязали пройти длительный курс лечения у психиатров. По предположению специалистов, главным мотивом преступления стало желание прославиться на весь мир.

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