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AFP: Новая помощь США даст Украине возможность перехватить инициативу

  • 25.04.2024, 19:29
  • 1,760
AFP: Новая помощь США даст Украине возможность перехватить инициативу

Вооружение уже начало поступать.

Новая военная помощь Соединенных Штатов, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным cилам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Об этом журналистам 25 апреля заявил американский чиновник на условиях анонимности, сообщает AFP.

Новый пакет военной помощи США стоимостью 1 миллиард долларов был объявлен после многомесячного перерыва, во время которого российские силы развернули масштабное наступление на востоке Украины.

«Украинские войска уже длительное время нормируют свои боеприпасы, нормируют свои ресурсы. Поэтому российские войска, по сути, перехватили инициативу», – прокомментировал чиновник американского оборонного ведомства.

По его мнению, помощь со стороны США и других стран «позволит украинцам начать перехватывать инициативу», но «это не будет быстрым процессом».

«Украинцам нужно будет достаточно сильно перестроиться, чтобы принять все эти новые поставки... и обеспечить защиту своих позиций. Поэтому я бы не прогнозировал никакого широкомасштабного наступления в ближайшей перспективе», – добавил чиновник.

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