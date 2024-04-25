В Могилеве установят вертикальную велопарковку 25.04.2024, 19:49

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Вот как она будет выглядеть.

В Могилеве к официальному началу велосезона 27 апреля решили установить вертикальную велопарковку. Этот объект, как ожидается, появится рядом с торговым центром «Атриум», сообщает «Могилев Онлайн».

Вертикальная парковка для велосипедов будет выглядеть как колесо с прикрепленными кабинками. Конструкция высотой четыре метра вмещает шесть велосипедов. Сделали эту велопарковку на «Могилевлифтмаше».

Сбоку будет установлен ручной датчик движения, с помощью которого колесо можно запустить. Велосипед нужно поместить на парковочное место и закрепить ремнями безопасности.

Добавим, что похожие необычные велопарковки в виде колеса есть в Нью-Йорке и Сеуле.