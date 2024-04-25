В Могилеве установят вертикальную велопарковку
- 25.04.2024, 19:49
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Вот как она будет выглядеть.
В Могилеве к официальному началу велосезона 27 апреля решили установить вертикальную велопарковку. Этот объект, как ожидается, появится рядом с торговым центром «Атриум», сообщает «Могилев Онлайн».
Вертикальная парковка для велосипедов будет выглядеть как колесо с прикрепленными кабинками. Конструкция высотой четыре метра вмещает шесть велосипедов. Сделали эту велопарковку на «Могилевлифтмаше».
Сбоку будет установлен ручной датчик движения, с помощью которого колесо можно запустить. Велосипед нужно поместить на парковочное место и закрепить ремнями безопасности.
Добавим, что похожие необычные велопарковки в виде колеса есть в Нью-Йорке и Сеуле.