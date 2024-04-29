Турция планирует закупать СПГ в США 29.04.2024, 0:53

Чтобы ограничить зависимость от России.

Турция ведет переговоры с американской энергетической компанией ExxonMobil о многомиллиардной сделке по покупке сжиженного природного газа (СПГ), чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей. Об этом заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, 28 апреля.

Он отметил, что благодаря долгосрочной сделке Турция получит до 2,5 млн тонн СПГ в год. По словам Байрактара, соглашение может действовать в течение 10 лет.

Министр энергетики Турции отметил, что коммерческие условия еще обсуждаются, однако, согласно оценкам агентства Argus, 2,5 млн тонн СПГ пока будут стоить около 1,1 млрд долларов.

Согласно расчетам FT, которые были проведены на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка, 2,5 миллиона тонн СПГ было бы достаточно, чтобы покрыть примерно 7% потребления природного газа Турцией в прошлом году.

FT отмечает, что переговоры по покупке СПГ происходят на фоне улучшения отношений между Турцией и США после того, как Анкара отказалась накладывать вето на вступление Швеции в НАТО, а Вашингтон согласился продать Турции истребители F-16 на миллиарды долларов.