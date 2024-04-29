Остров Нестрига под контролем ВСУ: что меняется 1 29.04.2024, 12:20

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Сделан важный шаг в этом направлении.

Вооруженные силы Украины освободили остров Нестрига, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Украинский информационный ресурс DeepState сообщил о важном продвижении ВСУ с тактической перспективы - украинские военные освободили остров посреди Днепра на Херсонщине.

Впоследствии об освобождении острова сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Однако на юге ситуация все еще напряженная, отметил он. Однако он не уточнил, когда именно украинские военные установили контроль над этой территорией.

«На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига», - сказал Сырский.

Само село было деоккупировано украинскими войсками еще во время контрнаступления осенью 2022 года. Главнокомандующий ВСУ говорит, что россияне все еще надеются выбить ВСУ из Крынок, однако без успеха.

Освобождение остров повысит качество контрдиверсионных мероприятий. Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире «Громадьске» в понедельник, 29 апреля.

«Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение», — пояснил он.

Плетенчук добавил, что на Днепре на самом деле много таких островов, которые оккупанты могут использовать в своих целях.