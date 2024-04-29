Российским оккупантам, чье жилье затопило, отказали в выплатах из-за их отсутствия дома 6 29.04.2024, 13:27

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А пытавшихся вернуться с фронта на помощь семьям наказывают.

Отправка россиян на фронт — «законный повод» не платить за их затопленные дома, решили чиновники. Telegram-канал «Можем Объяснить» узнал о нескольких таких случаях.

Власти Оренбургской области отказали в выплате мобизиованному мужу Анастасии из Бузулука (250 км от Оренбурга), рассказала она. Дом их семьи затопило по крышу. Мужа не отпускают с фронта с осени 2022 года. Причина отказа в компенсации — «неподтверждение факта проживания заявителя в жилом помещении».

«Много кому отказали, потому что в момент затопления их не было дома, они находились в зоне СВО. Супруг в доме прописан и является собственником», — рассказала Анастасия «МО». Остальным членам семьи выплата (20 тыс.) все же пришла.

Отказали и сыну Натальи из Орска — служащему по контракту. 5 апреля дом, где он зарегистрирован с семьей, в районе Старого города, затонул (на нижних фото). Родители обратились в МФЦ за выплатой на себя и сына.

«Женщина в окне сказала, что сыну не положено. Сын типа проживает не с нами а на СВО. Бред полный несут», — возмущается женщина.

Некоторые мобилизованные, пытались вернуться с фронта помочь семьям, свидетельствуют сообщения в военных чатах.

9 апреля, в одной из групп, мобилизованный из Орска написал, что командир не отпускает его в отпуск для оказания помощи родителям, чей дом ушел под воду: «Нахожусь на пределе, в отчаянии. Если уйду в СОЧ будет уголовка, не помогу родителям». Право на отпуск в связи со стихийным бедствием прямо прописано в законе «О статусе военнослужащих».

Через две недели, в той же группе его друг спрашивает, как вызволить товарища из штормового отряда: «Несмотря на запрет отпусков он уехал, сделал домашние дела и вернулся. Сейчас проблемы, перевели в часть к штурмовикам, а там хотят отправить в самую жопу. Просто перевод в АД, просто на убой».