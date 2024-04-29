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В колонии «Волчьи норы» заключенных заставили оплачивать ремонт

  • 29.04.2024, 15:27
  • 1,404
В колонии «Волчьи норы» заключенных заставили оплачивать ремонт

Да еще и самим его делать.

Начальник отряда №7 колонии «Волчьи норы» капитан внутренней службы Сергей Потроховский организовал сбор с заключенных на ремонт. При этом узники должны были сделать работы самостоятельно, пишет Mayday.team.

Деньги на стройматериалы и даже современные осветительные приборы были собраны якобы «на добровольных началах».

Осужденные своими руками заменили электропроводку, сделали разводку и монтаж труб, покрасили стены и смонтировали освещение.

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