В колонии «Волчьи норы» заключенных заставили оплачивать ремонт 29.04.2024, 15:27

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Да еще и самим его делать.

Начальник отряда №7 колонии «Волчьи норы» капитан внутренней службы Сергей Потроховский организовал сбор с заключенных на ремонт. При этом узники должны были сделать работы самостоятельно, пишет Mayday.team.

Деньги на стройматериалы и даже современные осветительные приборы были собраны якобы «на добровольных началах».

Осужденные своими руками заменили электропроводку, сделали разводку и монтаж труб, покрасили стены и смонтировали освещение.