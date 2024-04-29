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Россиянин хотел сделать друзьям «подарок из Франции», но сюрприз не удался

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  • 29.04.2024, 16:38
  • 4,446
Россиянин хотел сделать друзьям «подарок из Франции», но сюрприз не удался

Содержимым заинтересовались белорусские пограничники.

На белорусско-польской границе задержали гражданина России, который пытался перевезти «подарок друзьям» в банке из-под газировки.

Инцидент произошел 26 апреля на пункте пропуска «Брест», сообщили в Госпогранкомитете.

26-летнему мужчине удалось спрятать 1,96 грамма наркотического вещества в банке газированного напитка. Он утверждал, что это был подарок для друзей из Франции.

В отношении нарушителя возбуждены уголовные дела, максимальное наказание за такой преступный поступок - до 8 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.

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