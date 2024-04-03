В Беларуси сократят время прохождения техосмотра 2 3.04.2024, 18:03

Помогут дистанционные технологии.

Вместо бумажного допуска к участию в дорожном движении белорусские автовладельцы скоро начнут получать такое разрешение дистанционно, рассказал директор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский.

По его словам, с введением электронного допуска процедура техосмотра значительно упростится.

«Со временем отпадет необходимость в присутствии инженеров на диагностических станциях», – цитируют Юрия Ленчевского «Минск-Новости».

Владельцам машин, с года выпуска которых прошло не более двух лет (включая год выпуска), вообще не придется посещать диагностические станции. Техосмотр таким машинам не нужен, но водитель обязан получить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Раньше для этого нужно было приехать на станцию, а теперь электронное разрешение можно получить через личный кабинет Единого портала электронных услуг.

Машинам постарше нужно проходить техосмотр – посетить диагностическую линию в любом случае придется. Но, по новым нормам, из процедуры исчезнет этап оформления допуска к движению у инженера «Белтехосмотра». А на это отводят 15 минут.

Вместо этого автовладельцу нужно оформить заявление в личном кабинете Единого портала электронных услуг и получить разрешение там. Правда, предварительно оплатив услуги через ЕРИП.