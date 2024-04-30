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Беларусь в ожидании новой девальвации?

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  • 30.04.2024, 18:12
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Беларусь в ожидании новой девальвации?

Нацбанк видит риск.

Долги населения по банковским кредитам на 1 апреля составили 21 млрд 387,7 млн рублей. Эта сумма на 408,5 млн рублей больше, чем месяцем ранее, следует из данных Нацбанка. Население активно наращивает долги по кредитам на потребительские нужды и на недвижимость.

Общая сумма кредитов населения на потребительские нужды на 1 апреля составила 7 млрд 396,5 млн рублей. Это на 210,3 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: за февраль этот показатель вырос на 144,2 млн рублей.

Долги по кредитам на недвижимость на начало прошлого месяца составили 13 млрд 942,3 млн рублей. Эта сумма на 197,9 млн рублей больше, чем месяцем ранее. За февраль эта задолженность выросла на 139,2 млн рублей.

Ранее Нацбанк также заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты.

Напомним, на май Нацбанк принял решение, из-за которого должны немного вырасти процентные ставки по кредитам на недвижимость. Регулятор повысил расчетные величины стандартного риска (РВСР) — процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость.

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