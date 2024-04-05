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Белорусам предложили ягоды из Мексики по 184 рубля за килограмм

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  • 5.04.2024, 15:57
  • 1,568
Белорусам предложили ягоды из Мексики по 184 рубля за килограмм

А за килограмм голубики из Зимбабве просят 80 рублей.

На улице апрель, а это значит, что на прилавках появляются первые ягоды. Правда, ценники на них далеко не сладкие.

Так, например, на рынке в Барановичах начали продавать первую голубику. Цена за 100 граммов составляет 9 белорусских рублей. Выходит, насладиться килограммом придётся за 90?.. Кроме того, на прилавке обнаружили и свежую клубнику: «всего лишь» 25 рублей за килограмм, передаёт онлайн-портал Bar24.

На сайте одного из популярных магазинов мы нашли голубику, привезённую из Зимбабве. За пластиковую коробочку в 125 граммов придётся заплатить 9,99 белорусских рублей. Соответственно, за кило — 79,92.

А вот полакомиться ежевикой в апреле можно за 22,99 — столько стоит та же пластиковая коробочка весом 125 граммов. Нехитрыми подсчётами получаем цену за килограмм — 183,92 рубля. Зато из Мексики!

На минской «Комаровке» тоже есть клубника. Цена здесь варьируется от 15 до 25 рублей. В описании указано: «Клубника — огонь! Очень вкусная, сладкая». Правда, в комментариях пишут, что «трава травой»…

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