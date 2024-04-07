закрыть
7 апреля 2024, воскресенье, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Орске прорвало третью дамбу

8
  • 7.04.2024, 11:41
  • 4,576
В российском Орске прорвало третью дамбу

Уровень воды поднялся до 11 метров.

В российском Орске после третьего прорыва дамбы уровень реки Урал в Оренбургской области достиг 11 метров. За ночь вода практически затопила поселки Никель и Строитель. Подтоплено примерно 4,4 тысячи домов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные власти, передает apostrophe.ua.

После очередного прорыва дамбы в Орске вода дошла до городского автовокзала и дворов. Перекрыто движение по нескольким улицам, в некоторых домах нет света и газа. При этом зона подтопления в городе может увеличиться.

Местных жителей затопленных поселков Никель и Строитель эвакуировали. Количество пунктов временного размещения достигло 12 и еще может увеличиться. По словам жителей поселка Мясокомбинат, вода затопила маршрутки на стоянке, и подошла к первой девятиэтажке со стороны поселка.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что этот паводок стал самым многоводным за всю историю региона.

Кроме того, после эвакуации более тысячи людей спасатели вылавливали домашних животных, которых хозяева оставили дома или на привязи.

Напомним, вечером 6 апреля был зафиксирован новый прорыв плотины возле улицы Борисоглебской в российском Орске, в результате чего поток воды двинулся в сторону поселка Никель.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип