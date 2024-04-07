В российском Орске прорвало третью дамбу 8 7.04.2024, 11:41

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Уровень воды поднялся до 11 метров.

В российском Орске после третьего прорыва дамбы уровень реки Урал в Оренбургской области достиг 11 метров. За ночь вода практически затопила поселки Никель и Строитель. Подтоплено примерно 4,4 тысячи домов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные власти, передает apostrophe.ua.

После очередного прорыва дамбы в Орске вода дошла до городского автовокзала и дворов. Перекрыто движение по нескольким улицам, в некоторых домах нет света и газа. При этом зона подтопления в городе может увеличиться.

Местных жителей затопленных поселков Никель и Строитель эвакуировали. Количество пунктов временного размещения достигло 12 и еще может увеличиться. По словам жителей поселка Мясокомбинат, вода затопила маршрутки на стоянке, и подошла к первой девятиэтажке со стороны поселка.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что этот паводок стал самым многоводным за всю историю региона.

Кроме того, после эвакуации более тысячи людей спасатели вылавливали домашних животных, которых хозяева оставили дома или на привязи.

Напомним, вечером 6 апреля был зафиксирован новый прорыв плотины возле улицы Борисоглебской в российском Орске, в результате чего поток воды двинулся в сторону поселка Никель.