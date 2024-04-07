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«Здесь могли бы снимать Гэтсби»

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  • 7.04.2024, 12:34
  • 2,184
«Здесь могли бы снимать Гэтсби»

В центре Гродно продается интересная квартира.

В обычном доме 60-х годов постройки продается интересная квартира. Она привлекает внимание своим дизайном, который сильно выделяется среди современных интерьеров. Тут есть ручная роспись на стенах, интересное сочетание дивана, шкафа и барной стойки, а также много зеркал, которые обманывают глаза и увеличивают квадратные метры, пишет Realt.

Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома на Богдановича, 6. Здание было построено в 1967 году. Двушка занимает 57 м². Здесь была сделана перепланировка, в ходе которой объединили кухню и гостиную. Она узаконена.

Во время ремонта тут заменили все коммуникации, был заглушен газ и установлено все под электроплиту.

В двушке выполнен дизайнерский ремонт. Здесь имеется бытовая техника: встроенные холодильник, варочная панель, микроволновая печь. По всей квартире уложена итальянская плитка, часть стен облицованы декоративным кирпичом, часть расписаны художником. Помещения также обставлены мебелью.

В центре кухни-гостиной стоит необычная конструкция, где сделана барная стойка, за ней расположен диван, а по бокам — шкафы, что скрыты с помощью зеркал.

Спальня выполнена в таком же стиле. Тут установлена кровать с подсветкой, на стене висит телевизор.

Совмещенный санузел отделан светлой плиткой. Здесь есть душ, стоит «умный» унитаз Vello, висит бойлер Electrolux на 90 литров и вместилась стиральная машина Bosh.

Дом находится в исторической части города. Рядом располагается парк Жилибера, Лютеранская Церковь. Около 10 минут нужно, чтобы добраться до Советской площади.

Квартира обойдется в 62 499 долларов. Квадратный метр — 1 096 долларов.

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