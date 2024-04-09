В Кобринском районе мотоциклист врезался в автомобиль ГАИ
- 9.04.2024, 10:34
Пытался скрыться от погони.
Днем 8 апреля бесправник на мотоцикле пытался скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники ГАИ в поселке Ореховский подали сигнал об остановке водителю мотоцикла «Минск», но тот требование проигнорировал и начал скрываться. Во время погони вблизи дома № 20 по улице Ленина он врезался в служебное авто.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
За рулем мотоцикла находился 38-летний местный житель, который никогда не получал водительское удостоверение. На него составили пять административных протоколов, транспортное средство поместили на штрафстоянку.