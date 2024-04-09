СМИ: «Теневой флот» РФ регулярно заправляется с латвийского танкера вблизи острова Готланд 1 9.04.2024, 14:29

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Стали известны подробности.

Журналисты проанализировали 56 операций дозаправки с танкера Zircone, которые произошли за последние два месяца.

«Теневые» суда, которые транспортируют подсанкционную российскую нефть, регулярно заправляются с танкера, находящегося на якоре вблизи шведского острова Готланд и принадлежащего компании из Латвии. Об этом сообщает SVT.

Расследователи обнаружили, что вблизи острова Готланд, рядом с границей Швеции, уже не один месяц стоит нефтяной танкер Zircone. У него кипрская регистрация. К кораблю и подходят заправляться.

Журналисты проанализировали 56 операций дозаправки с этого танкера, которые произошли за последние два месяца. В 52 случаях речь шла о судах, следующих из или в Россию. В большинстве случаев это корабли так называемого «теневого флота», которые ходят без страхования.

По данным журналистов, шведские органы власти уже давно обратили внимание на танкер. Пограничники пристально следят за ним.

Береговая охрана в 2023 году инициировала досудебное расследование ввиду того, что компания не получила разрешения от Транспортного агентства Швеции. Впоследствии его закрыли, а Fastbunkering соответствующее разрешение было предоставлено.

Латвийская компания Fastbunkering руководит деятельностью танкера Zircone. Ее гендиректором является Алексей Волков. Команда на борту — якобы россияне. Он в запросе на комментарий объяснил, что корабль находится вблизи Готланда. В этом якобы был интерес клиентов, а относительно безопасности дозаправки в море отметил, что судно имеет все необходимые лицензии. Команда обучена реагировать на потенциальные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть.