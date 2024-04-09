Упавший в РФ мост, из-за которого поезда в Беларусь идут в объезд, недавно ремонтировали 9.04.2024, 14:32

1,246

В России заведено уголовное дело.

В России возбудили уголовное дело из-за обрушения в Вязьме автомобильного моста, который отремонтировали в 2023 году, сообщили в Следственном комитете РФ. В результате происшествия погибла женщина, а поезда в направлении Беларуси пришлось направить в объезд.

В Следственном комитете РФ отметили, что рухнувший мост был отремонтирован в прошлом году.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).