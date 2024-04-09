Упавший в РФ мост, из-за которого поезда в Беларусь идут в объезд, недавно ремонтировали
- 9.04.2024, 14:32
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В России заведено уголовное дело.
В России возбудили уголовное дело из-за обрушения в Вязьме автомобильного моста, который отремонтировали в 2023 году, сообщили в Следственном комитете РФ. В результате происшествия погибла женщина, а поезда в направлении Беларуси пришлось направить в объезд.
В Следственном комитете РФ отметили, что рухнувший мост был отремонтирован в прошлом году.
Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).