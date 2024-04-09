США забрали оружие у друзей Путина и передали его ВСУ 9.04.2024, 16:07

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Теперь это вооружение будет работать на защиту Украины.

Правительство Соединенных Штатов Америки 4 апреля 2024 года передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм. Это вооружение ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана пытался передать хуситам.

Боеприпасы были изъяты Центральным командованием США и военно-морскими силами стран-партнеров в период с 22 мая 2021 по 15 февраля 2023 года. Об этом сообщает Центральное командование США.

Право собственности на эти боеприпасы перешло к американскому правительству 1 декабря 2023 года. Министерство юстиции США подало иск о конфискации вооружения от КСИР Ирана. Теперь изъятые оружие и боеприпасы будут работать на защиту Украины.

Иран поддерживает военизированные группировки на ближнем Востоке. Среди них и йеменские хуситы, которые должны были получить от КСИР оружие. Они вместе с ХАМАСом, Хезболлой относятся к антиамериканской и антиизраильской «Оси сопротивления». Основным союзником является Иран, который оказывает им военную и финансовую поддержку. Власти этой страны сотрудничают с РФ и поддерживают вторжение в Украину.

U.S. Government Transfers Captured Weapons



On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2024