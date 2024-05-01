Лаврова поставили на место телефонным звонком из Душанбе
- 1.05.2024, 8:31
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Глава МИД Таджикистана сделал жесткое заявление в адрес Кремля.
Вчера, 30 апреля, главы МИД РФ и Таджикистана провели телефонный разговор.
Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил возмущение обращением Кремля с мигрантами из Центральной Азии, передает dialog.ua.
В телефонном разговоре с Сергеем Лавровым он заявил, что усилия РФ по контролю за мигрантами, которые въезжают и выезжают с территории России, обостряет таджикско-российские отношения.
Мухриддин подчеркнул, что РФ нарушает права и свободы граждан Таджикистана. Такое обращение с людьми не соответствует принципам таджикско-российской дружбы.
Мухриддин назвал ложными заявлениями Лаврова о том, что якобы Кремль не предпринимал после теракта в «Крокусе» конкретных шагов против той или иной этнической и религиозной группы, проживающей в России.
Наоборот, в Москве негативно отреагировали только на граждан из Таджикистана. После теракта в «Крокусе» власти РФ усилили репрессии против мусульман и таджиков.
Лавров заявил, что все это вынужденные меры, чтобы предотвратить события, которые были в «Крокусе».
В пресс-службе МИД РФ решили не вспоминать ситуацию, когда Мухриддин критиковал Кремль за плохое обращение с гражданами его страны, проживающими в РФ.