Лаврова поставили на место телефонным звонком из Душанбе 1.05.2024, 8:31

10,344

Сергей Лавров

Глава МИД Таджикистана сделал жесткое заявление в адрес Кремля.

Вчера, 30 апреля, главы МИД РФ и Таджикистана провели телефонный разговор.

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил возмущение обращением Кремля с мигрантами из Центральной Азии, передает dialog.ua.

В телефонном разговоре с Сергеем Лавровым он заявил, что усилия РФ по контролю за мигрантами, которые въезжают и выезжают с территории России, обостряет таджикско-российские отношения.

Мухриддин подчеркнул, что РФ нарушает права и свободы граждан Таджикистана. Такое обращение с людьми не соответствует принципам таджикско-российской дружбы.

Мухриддин назвал ложными заявлениями Лаврова о том, что якобы Кремль не предпринимал после теракта в «Крокусе» конкретных шагов против той или иной этнической и религиозной группы, проживающей в России.

Наоборот, в Москве негативно отреагировали только на граждан из Таджикистана. После теракта в «Крокусе» власти РФ усилили репрессии против мусульман и таджиков.

Лавров заявил, что все это вынужденные меры, чтобы предотвратить события, которые были в «Крокусе».

В пресс-службе МИД РФ решили не вспоминать ситуацию, когда Мухриддин критиковал Кремль за плохое обращение с гражданами его страны, проживающими в РФ.