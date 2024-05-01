Легендарную поэму Гомера перевели на белорусский 2 1.05.2024, 8:45

Перевод с древнегреческого языка осуществил Лявон Борщевский.

В столичном издательстве «Энциклопедикс» вышел из печати первый том «Илиады» Гомера, включающий 12 из 24 песен древней героической поэмы.

Перевод с древнегреческого языка осуществил филолог и полиглот Лявон Борщевский, пишет bellit.info.

«Илиада» — это мифологически-героический эпос, который был создан примерно в середине 8 в. до н. э. и приписывается полулегендарному греческому поэту-сказителю Гомеру. Сюжет поэмы строится на эпизоде Троянской войны, которая, по свидетельству большинства современных историков, могла происходить на рубеже 13 и 12 в. до н. э.

Книгу можно купить на сайте kniger.by (с пересылкой в другие страны). В Минске книга доступна в «Академкниге» (пр. Независимости, 72), а также в ТЦ «Купаловский» под Октябрьской площадью, роллеты 41−42 (время работы: понедельник-пятница с 11 до 18.30, суббота с 11 до 17, воскресенье с 11 до 16). Стоимость книги — 45 рублей.

Первый перевод «Илиады» Гомера осуществил языковед, культурный и политический деятель Бронислав Тарашкевич в 1920−30-х годах. Отрывки «Илиады» появлялись в периодике. К сожалению, перевод полностью не сохранился. Был опубликован лишь перевод двух песен из 24.