ВСУ дронами и Javelin разбили российскую колонну во главе с «танком-будкой»
- 16.05.2024, 11:08
Сражение под Андреевкой показали на видео.
Украинские воины отбили штурм армии РФ на Бахмутском направлении фронта, в частности в районе села Андреевка. По вражеской бронетехнике с экипажами защитники отработали дронами и противотанковым ракетным комплексом Javelin.
Успешную работу провели бойцы из рядов 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Кадры, которыми они поделились, опубликовал Telegram-канал аналитического ресурса DeepState.
Отмечается, что бой состоялся в районе юго-восточнее Андреевки. Там российские силы пошли в штурм шестью единицами техники.
На кадрах можно заметить, что оккупанты пытались защитить свою технику, например, в очередной раз пустив в атаку «танк-будку», обшитый металлическими пластинами.
Однако такие манипуляции не помогли врагу уклониться от украинского огня. Бойцы 93-й ОМБр встретили российскую колонну с ПТРК Javelin и FPV-дронами. Благодаря точным ударам холоднояровцы отбили атаку.