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ВСУ дронами и Javelin разбили российскую колонну во главе с «танком-будкой»

  • 16.05.2024, 11:08
ВСУ дронами и Javelin разбили российскую колонну во главе с «танком-будкой»

Сражение под Андреевкой показали на видео.

Украинские воины отбили штурм армии РФ на Бахмутском направлении фронта, в частности в районе села Андреевка. По вражеской бронетехнике с экипажами защитники отработали дронами и противотанковым ракетным комплексом Javelin.

Успешную работу провели бойцы из рядов 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Кадры, которыми они поделились, опубликовал Telegram-канал аналитического ресурса DeepState.

Отмечается, что бой состоялся в районе юго-восточнее Андреевки. Там российские силы пошли в штурм шестью единицами техники.

На кадрах можно заметить, что оккупанты пытались защитить свою технику, например, в очередной раз пустив в атаку «танк-будку», обшитый металлическими пластинами.

Однако такие манипуляции не помогли врагу уклониться от украинского огня. Бойцы 93-й ОМБр встретили российскую колонну с ПТРК Javelin и FPV-дронами. Благодаря точным ударам холоднояровцы отбили атаку.

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