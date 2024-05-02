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Reuters рассказало, что будет просить Путин у Си Цзиньпина

  • 2.05.2024, 16:36
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Reuters рассказало, что будет просить Путин у Си Цзиньпина

Цели поездки расходятся с официально заявленными.

Путин, который в мае планирует посетить Китай, будет обсуждать с Си Цзиньпином решение проблемы банковских платежей, в частности аналог системы SWIFT для стран БРИКС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в российских бизнес-кругах.

По словам одного из собеседников агентства, бизнес ждет, что после визита Путина в Пекин — первой зарубежной поездки главы Кремля после инаугурации на пятый срок — ситуация с транзакциями через китайские банки может улучшиться.

С начала года кредитные организации КНР начали закрывать счета российским и белорусским компаниям, а также резко ужесточили проверки платежных операций, вынуждая бизнес использовать «подпольные схемы» с множеством посредников в третьих странах.

«Не проходят даже обычные платежи, — жалуется один из источников Reuters. - Из России деньги уходят, а в Китае банк-корреспондент задерживает платеж и не пускает дальше. Деньги возвращаются даже не за подсанкционный товар». В результате поставки китайских товаров в Россию начали резко сокращаться — на 14% в маре, по оценкам Института Гайдара.

Бизнес ждет, что проблема, возможно, будет решаться через систему обмена финансовыми сообщениями в рамках БРИКС. «Рабочие группы осенью будут обсуждать решения. Но это долгий процесс — согласование и сопряжение систем», — отмечает источник Reuters.

На китайские товары, по оценкам Института Гайдара, приходится 43% всего импорта в Россию, который по итогам прошлого года составил $285 млрд. Для Китая же Россия — вторичный по значимости рынок сбыта, на который приходится всего 3% поставок, подчеркивают эксперты: «Лидирующие позиции в товарообороте Китая прочно занимают недружественные к России страны, что усиливает риски снижения поставок при угрозе введения вторичных санкций».

«Мы для китайских банков не являемся приоритетом», — согласен источник Reuters.

«Несмотря на то, что товарооборот с Россией у Китая превысил $200 млрд, все равно с США и Евросоюзом он в разы больше, поэтому они не будут жертвовать своим рынком ради платежей российским компаниям», — сетует он.

Официальной темой переговоров Путина с Си Цзиньпином Кремль называет «вопросы международной и региональной стабильности».

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