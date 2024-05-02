На аэродроме в Джанкое после удара исчезли два российских радара 1 2.05.2024, 22:07

Спутниковые снимки.

После удара по аэродрому в Джанкое в ночь на 30 апреля со своих позиций исчезли два российских радара.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Анализ спутниковых снимков показывает, что после удара по авиабазе российских войск в Крыму со своих мест исчезли два радара: мобильная радиолокационная станция разведки воздушных целей 1Л125Е и радиолокационная станция «Терек».

При этом неизвестно, были ли они повреждены во время атаки.

В то же время на снимках, сделанных как до, так и после удара, на своей позиции остается еще одна потенциальная цель для ВСУ — радиолокационный комплекс «Небо-М».