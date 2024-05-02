На аэродроме в Джанкое после удара исчезли два российских радара

На аэродроме в Джанкое после удара исчезли два российских радара1
- 2.05.2024, 22:07
Спутниковые снимки.
После удара по аэродрому в Джанкое в ночь на 30 апреля со своих позиций исчезли два российских радара.
Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Анализ спутниковых снимков показывает, что после удара по авиабазе российских войск в Крыму со своих мест исчезли два радара: мобильная радиолокационная станция разведки воздушных целей 1Л125Е и радиолокационная станция «Терек».
При этом неизвестно, были ли они повреждены во время атаки.
В то же время на снимках, сделанных как до, так и после удара, на своей позиции остается еще одна потенциальная цель для ВСУ — радиолокационный комплекс «Небо-М».