Россияне пытались штурмовать позиции украинских десантников, но их встретили дроны 2.05.2024, 22:54

Видеофакт.

Украинские десантники с помощью беспилотников отразили штурм россиян на одном на одном из направлений фронта в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.

Как рассказали военные, оккупанты пытались штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

«Оккупанты, пытавшиеся штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, получили на орехи от пилотов ударных дронов. Противник пытается давить, но получает достойный отпор и несет колоссальные потери», - сказано в подписи к видео.