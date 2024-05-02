закрыть
2 мая 2024, четверг, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне пытались штурмовать позиции украинских десантников, но их встретили дроны

  • 2.05.2024, 22:54
Россияне пытались штурмовать позиции украинских десантников, но их встретили дроны

Видеофакт.

Украинские десантники с помощью беспилотников отразили штурм россиян на одном на одном из направлений фронта в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.

Как рассказали военные, оккупанты пытались штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

«Оккупанты, пытавшиеся штурмовать позиции десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, получили на орехи от пилотов ударных дронов. Противник пытается давить, но получает достойный отпор и несет колоссальные потери», - сказано в подписи к видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс
История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип