Министр обороны Великобритании: Китай может поставлять России «летальную помощь» 2 22.05.2024, 14:32

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У разведки есть данные.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России «летальной помощи» для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Шаппс заявил на конференции в Лондоне, что у американской и британской оборонной разведки есть доказательства того, что «летальная помощь поступает сейчас или будет поступать из Китая в Россию и в Украину».

«Я считаю это значительным событием», — добавил он.

Шаппс не предоставил доказательств в поддержку своего утверждения.

«Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя в качестве сдерживающего влияния на президента России Владимира Путина», — добавил он.

В прошлом месяце посольство Китая в США заявило, что не страна не поставляла оружие и «не является производителем или стороной», вовлеченной в войну.