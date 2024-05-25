Презентован самый маленький и дешевый кроссовер Suzuki 25.05.2024, 9:31

Оригинальная внедорожная версия авто уже поступила в продажу в Японии.

В линейке Suzuki Hustler 2024 появилась оригинальная внедорожная версия Tough Wild. Миниатюрный кроссовер уже поступил в продажу в Японии по цене от 1,76 миллиона иен ($11 200). Об этом сообщается на официальном сайте Suzuki.

Suzuki Hustler — миниатюрный японский кей-кар (субкомпактное городское авто) длиной всего 3,4 м и массой 810-880 кг. Он отличается угловатым дизайном с большими круглыми фарами.

Отличить новый Suzuki Hustler Tough Wild от стандартной модели можно по более крупному пластиковому обвесу, квадратным противотуманкам и иной решетке радиатора.

Кроме того, появились хромированный декор и 15-дюймовые диски с кроссоверными шинами, а за доплату предлагают багажник на крышу.

Салон Suzuki Hustler Tough Wild отделан водостойкими материалами, которые разбавлены зеленым декором. Комплектация кроссовера расширена — добавлены климат-контроль, подогрев сидений и 10-дюймовый тачскрин.

Кроссовер Suzuki Hustler Tough Wild оснащен стандартным 660-кубовым мотором, который дополнен 48-вольтовой «мягкой» гибридной установкой. Он развивает 49 л. с. в атмосферной версии и 64 л. с. — с турбонаддувом. Авто доступно с передним или полным приводом, а его клиренс составляет 180 мм.