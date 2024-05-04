Пасхальная выпечка: топ-3 рецептов глазури для куличей 4.05.2024, 9:38

Лучшие способы украсить праздничный стол.

Куличи, или пасхи (паски), главная пасхальная выпечка, и это долгий процесс. Сначала дело за тестом, начинкой: изюм, цукаты, или даже кремовой начинкой, а потом уже и приходит черед глазури. Ее всегда не хватает. Ведь вкусная белая шапочка на куличе нравится и детям и взрослым. Как приготовить вкусную глазурь, рассказывает «Фокус».

Глазурь классическая для украшения куличей

Ингредиенты:

1 охлажденный белок;

0,5 стакана (250 мл) сахарной пудры;

сок одного кусочка лимона;

кондитерская посыпка.

В большой миске взбейте охлажденный белок до крепкой пены. Постепенно добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Добавьте лимонный сок и еще раз хорошо взбейте. Покройте куличи глазурью.

Глазурь с желатином

Ингредиенты:

1 столовая ложка желатина;

3 столовые ложки воды;

1 белок;

200 г сахара.

Растворите желатин в трех столовых ложках воды. Дайте ему постоять 15 минут. Взбейте белок, постепенно добавляйте сахар.

Разогрейте желатин на водяной бане или в микроволновке, пока не растворится. Постепенно добавьте растворенный желатин к белковой массе. Готовую глазурь нанесите на паску.

Рецепт глазури без яиц и сахара

Ингредиенты:

100 г натурального кокосового масла;

3-4 столовые ложки меда или кленового сиропа;

2-3 столовые ложки какао-порошка (если хотите шоколадный привкус);

1 чайная ложка ванильного экстракта или ароматизатора;

Растопите кокосовое масло на водяной бане или в микроволновой печи. Добавьте мед или кленовый сироп и хорошо смешайте.

Если вы хотите получить шоколадную глазурь, добавьте какао-порошок и ванильный экстракт и снова перемешайте.

Охладите глазурь ПП и нанесите на пасхальный кекс.