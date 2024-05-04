В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 4.05.2024, 14:58

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Онлайн-трансляцию из храма Гроба Господня показали на видео.

В субботу, 4 мая, в канун Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Чудо традиционно произошло в месте, где был похоронен Иисус Христос, под наблюдением делегаций всех христианских церквей.

Как обычно, в канун Великой Субботы, в храме Воскресения Христова погасили все свечи, лампады и паникадила. В субботу утром часовню на Гробом осмотрели делегации христианских церквей, после чего его запечатали.

Представители семи христианских конфессий (православной, армянской, католической, греко-католической, коптской, протестантской) ожидали восхождения Благодатного огня под стенами храма.

Когда это произошло, патриарх зажег и вынес из храма 33 свечи, которые символизируют количество лет земной жизни Иисуса Христа. Теперь представители духовенства повезут Благодатный огонь из Святой Земли домой.

Благодатный огонь — сугубо православная традиция, другие христианские конфессии не признают этой мистерии. Православные верующие считают, что этот огонь, принесенный с неба, является знаком новой жизни и света, побеждающего тьму.