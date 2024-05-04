Почем овощи и фрукты на минской Комаровке в эти выходные 4.05.2024, 18:55

Клубника обойдется в 15-35 рублей за кило.

Многие овощи и фрукты на белорусских рынках остаются довольно дорогими. «Минск-Новости» посетили в субботу минскую Комаровку и рассказали о ценах.

Подешевела клубника: ее можно найти уже и по 10 рублей за кило, но в основном цены от 15 до 35 рублей. Черешня тоже стала доступнее, но по-прежнему далеко не для всех: если зимой килограмм стоил 200−250 рублей, то теперь продают по 168.

На другие ягоды цены тоже впечатляют: малина продается в лотках по 125 граммов за 20−25 рублей, это 160−200 за кило. Голубика — от 75 до 120 рублей за кг.

Еще больше удивляют нектарины, персики — цена на них достигает 99 рублей за килограмм, можно найти и на порядок дешевле — по 6,9 рубля, но это редкость. Абрикосы тоже дороги — от 45 до 99 рублей. Не лучше ситуация с земляничным киви — продается по 65 рублей за кило. Большая разбежка в цене на ананасы — от 10 до 45 рублей.

Более простые фрукты гораздо доступнее: груши и яблоки продаются от 3,5 до 25 рублей за килограмм в зависимости от происхождения — беларусские или импортные.

Ситуация с овощами чуть приятнее. Но и среди них есть, например, помидоры из Азербайджана по 40 рублей за кило — мясистые и сочные. Но хватает и более бюджетных томатов по 7−11 рублей, а можно найти даже за 4 рубля/кило.

Огурцы продаются в основном по 7−8,5 рубля за килограмм, есть дешевле и дороже — от 5 до 35 рублей. Пучок редиса на весенний салат стоит от 2,5 до 5 рублей. За головку салата айсберг придется отдать 2 рубля, за пучок руколы — 2,5.

Цукини идут по 7 рублей за кило, болгарский перец — от 8 до 16 рублей.

На самые базовые овощи цены такие:

- капуста белорусская, «зимняя», продается по 1−3 рубля за кг, а привозная «летняя», мягкая и нежная — по 3−4.

- картофель — от 60 копеек до 3 рублей, импортный — от 7 до 12 рублей;

- морковь — от 1,6 до 3,5 рубля, импортная — от 2 до 12 рублей;

- свекла — от 2 до 7 рублей;

- лук — от 1 до 3,5 рубля, салатный — от 10 до 25 рублей;

- чеснок — от 15 до 40 рублей за килограмм.