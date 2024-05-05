Кристина Тимановская в составе эстафеты завоевала олимпийскую лицензию 7 5.05.2024, 11:29

2,028

Кристина Тимановская

Белоруска поборется в Париже за медаль.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская/b>, которая выступает за Польшу, помогла своей нынешней сборной квалифицироваться на Игры в Париже.

Польская команда принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике в Нассау (столица Багамских Островов), которые служили отбором на Олимпиаду. Кристина Тимановская была заявлена в составе эстафеты 4×100 м.

Из каждого из четырех забегов в Париж квалифицировались по две лучшие сборные. Польки выиграли свой забег со временем 42,81 секунды. В сводной таблице это был четвертый показатель.

Тимановская бежала на первом этапе. Кроме Польши, на Олимпиаду уже отобрались сборные США, Великобритании, Германии, Австралии, Нидерландов, Канады и Франции.