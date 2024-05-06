ИИ вместо пилота: США провели испытание уникального истребителя X-62A VISTA 6.05.2024, 7:48

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Фото: United States Air Force

Самолет справился с испытаниями.

США провели успешный полет экспериментального автономного самолета X-62A VISTA на базе истребителя F-16, которым пилотировал искусственный интеллект. В кабине самолета был командующий ВВС США Фрэнк Кендалл, пишет «Голос Америки» в воскресенье, 5 мая.

Отмечается, что во время испытания в небо подняли еще один самолет, пилотируемый человеком, чтобы симулировать воздушный бой.

Во время полета Кендалл в X-62A провел ряд тактических маневров и моделировал угрозу, рассказали в ВВС США.

«Сидя на переднем сиденье, Кендалл и пилот безопасности на заднем сиденье в течение всего испытательного полета не касались органов управления X-62A», — отметили Воздушные силы США.

Он добавил, что ИИ на самом деле объединяет самые мощные из существующих технологий и использует их для решения проблем, которые раньше приходилось решать решениями человека. Он назвал очень специфической автоматизацию таких решений.

Американская армия планирует увеличить флот с поддержкой ИИ до более 1000 беспилотных боевых самолетов, первый из которых станет на вооружение к 2028 году. В то же время Кендалл заявил, что при использовании оружия в системе всегда будет человеческий контроль.