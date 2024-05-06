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Что будет с курсом доллара, пока все будут на шашлыках

  • 6.05.2024, 7:52
  • 1,486
Что будет с курсом доллара, пока все будут на шашлыках

Прогноз по валютам.

На торгах в прошлую пятницу 3 мая курс доллара остановился на USD/BYN 3,2267 (хотя еще на торгах во вторник, 30 апреля, курс доллара поднимался до USD/BYN 3,255), потеряв за неделю -0,22%. Не очень много, но важен результат. С начала текущего года пока сохраняется рост обменного курса доллара США на небольшие +1,55%, пишет myfin.by.

Российский рубль за тот же промежуток времени тоже подешевел к белорусской валюте, хотя ожидался рост курса. В пятницу курс российского рубля остановился на значении RUB/BYN 3,4958 за 100 российских рублей. По итогам недели курс снизился на -0,31% и с начала года перешел практически в нейтральную зону с небольшим -0,09%. Примечательно, что на торгах 2 мая был зафиксирован рекордный для текущего года объем торгов российским рублем в 8534,730 млн рублей, или $92,117 млн в эквиваленте.

Что сдерживает рост доллара?

Собственно, к концу прошлой недели курс российского рубля начал восстанавливаться и с большой долей вероятности этот тренд продолжится. Как минимум, к закрытию торгов на московской бирже (а они закрываются позже белорусской БВФВБ), курс доллара США остановился на локальном минимуме в USD/RUB 91,600. Причин для такого разворота несколько, и это спроецируется на начавшейся неделе и на белорусский валютный рынок.

Первое – это продолжение временного указа президента России об обязательной продаже иностранной валюты некоторой категорией российских экспортеров. Второе – это неожиданный поворот на внебиржевом рынке Форекс, где доллар США на прошлой неделе попал в западню.

1 мая, в то время когда все прогрессивное человечество отмечало Международный день солидарности трудящихся, прошло очередное заседание монетарного комитета ФРС США. неожиданностей не случилось, процентная ставка ожидаемо оставлена на уровне 5,50%. Но в сопроводительной речи руководителя ФРС Джерома Пауэлла прозвучали тревожные нотки по поводу того, что борьба с инфляцией оказалась не такой простой. Проще говоря, – ожидания начала понижения процентной ставки отодвинулись на конец 2024 года – начало 2025.

На этом фоне самое пристальное внимание было обращено на вышедшие в пятницу данные рынка рабочей силы в США nonfarm-payrolls. И вот тут случился холодный душ. Почти все показатели статистики оказались хуже ожиданий.

Средняя заработная плата сократилась, число занятых в апреле также существенно ниже прогноза, уровень безработицы вырос.

Возможно, это то, что ожидает ФРС – охлаждение американской экономики, но рынок рассудил иначе, и пара EUR/USD поднималась в моменте до 1,0808. Таким образом, для российского рубля нашлась поддержка и на стороне.

Прогноз на неделю

Но в этой бочке меда для рубля может найтись и ложка дегтя. К текущему дню цена эталонной марки нефти Brent снизилась до 82,80 USD/br. Причиной все те же – США с их ростом нефтяных запасов. Не исключено, что в условиях окончания налогового периода укрепление российского рубля может приостановиться.

С учетом сказанного, в течение короткой недели можно ожидать нейтрального изменения обменного курса доллара США и российского рубля на белорусском валютном рынке. Курс USD/BYN будет в таком случае колебаться около 3,220 – 3,235. Российский рубль остается вблизи 3,50 за 100 российских рублей.

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