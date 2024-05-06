закрыть
6 мая 2024, понедельник, 9:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко пытается сделать хорошую мину

5
  • 6.05.2024, 8:28
  • 6,646
Лукашенко пытается сделать хорошую мину

Почему все его «достижения» смотрятся смешно.

Лукашенко и его пропаганда натужно стремятся создать иллюзию феноменального прогресса Беларуси, сравнивая сегодняшние реалии с положением дел в середине 90-х, пишет политолог Александр Класковский для «Позiрка».

«Мы также в этот день молимся о хлебе насущном, чтобы он у каждого был на столе. Мы этого достигли. Вы помните, кто постарше, что было 30 лет тому назад. И этого не хватало», — проповедовал сегодня правитель. Да уж, вершина процветания: население не голодает.

Но в любом случае это не Лукашенко, подобно Христу, накормил людей хлебами и рыбами. Это заработано собственным трудом, часто вопреки анахроничным экономическим порядкам. И это масса белорусов содержит госаппарат, хотя большое начальство все время пытается навязать перевернутую картину: мол, это оно «кормит народ».

Наконец, стоит заметить, что 30 лет назад и Польша, и Литва были так же бедны, а сейчас там заработки втрое выше, чем у белорусов. Вот уже больше десятилетия экономика Беларуси практически топчется на месте. Не прибавили ей динамики и санкции, на которые нарвался режим своими художествами.

Между тем Лукашенко попытался обрисовать еще одно достижение: «В Орше и вокруг построено столько предприятий, что сегодня не хватает рабочих рук». Это тоже попытка сделать хорошую мину там, где сами власти нахомутали.

Во-первых, ряд госпредприятий поддерживается на плаву искусственно. Одряхлевшим гигантам социалистической индустрии могли бы дать вторую жизнь экономические реформы, но ими и не пахнет. Во-вторых, огромный отток кадров из страны связан с дичайшими репрессиями в ходе и после подавления протестов 2020 года.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс