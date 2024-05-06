Лукашенко пытается сделать хорошую мину 5 6.05.2024, 8:28

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Почему все его «достижения» смотрятся смешно.

Лукашенко и его пропаганда натужно стремятся создать иллюзию феноменального прогресса Беларуси, сравнивая сегодняшние реалии с положением дел в середине 90-х, пишет политолог Александр Класковский для «Позiрка».

«Мы также в этот день молимся о хлебе насущном, чтобы он у каждого был на столе. Мы этого достигли. Вы помните, кто постарше, что было 30 лет тому назад. И этого не хватало», — проповедовал сегодня правитель. Да уж, вершина процветания: население не голодает.

Но в любом случае это не Лукашенко, подобно Христу, накормил людей хлебами и рыбами. Это заработано собственным трудом, часто вопреки анахроничным экономическим порядкам. И это масса белорусов содержит госаппарат, хотя большое начальство все время пытается навязать перевернутую картину: мол, это оно «кормит народ».

Наконец, стоит заметить, что 30 лет назад и Польша, и Литва были так же бедны, а сейчас там заработки втрое выше, чем у белорусов. Вот уже больше десятилетия экономика Беларуси практически топчется на месте. Не прибавили ей динамики и санкции, на которые нарвался режим своими художествами.

Между тем Лукашенко попытался обрисовать еще одно достижение: «В Орше и вокруг построено столько предприятий, что сегодня не хватает рабочих рук». Это тоже попытка сделать хорошую мину там, где сами власти нахомутали.

Во-первых, ряд госпредприятий поддерживается на плаву искусственно. Одряхлевшим гигантам социалистической индустрии могли бы дать вторую жизнь экономические реформы, но ими и не пахнет. Во-вторых, огромный отток кадров из страны связан с дичайшими репрессиями в ходе и после подавления протестов 2020 года.