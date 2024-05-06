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В Сети показали новый «царь-сарай» россиян

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  • 6.05.2024, 8:34
  • 5,882
В Сети показали новый «царь-сарай» россиян

Это не первая попытка РФ защитить технику от БПЛА.

Российские захватчики продолжают искать способы защитить свои танки от FPV-дронов, создавая дополнительную броню.

Военный специалист в области радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал в своем Telegram-канале видео нового «изобретения» оккупантов.

«В армии РФ продолжаются съемки фильма «Безумный Макс - 6». Конструкции-монстры все страшнее», - добавил он.

На видео можно увидеть танк с конструкцией для разминирования территории. Машина со всех сторон защищена от беспилотных летательных аппаратов металлическими клетками.

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